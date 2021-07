[Video] La historia del futbolista Harlin Suárez, orgullo del municipio de Arjona

“Muy contento por lograr el ascenso, se logró rápido y eso es positivo”, dijo Suárez, quien es titular en el cuadro ‘opita’, el mismo que ahora espera lucir en la primera división.

“Los partidos en la A son ante grandes equipos y en lo personal te sirve para mostrar tu fútbol ante los demás clubes”, agregó este arjonero, quien a punta de esfuerzo y dedicación se ha podido consolidar.

“Estuve en las inferiores de Atlético Nacional, ya he jugado en Leones, Bucaramanga, Alianza Petrolera, Once Caldas y ahora volví al Atlético Huila. Gracias a Dios me ha mantenido en el fútbol profesional, también quiero agradecer a mis padres por su apoyo”, recalcó Harlin, quien juega como volante y se caracteriza por su buena técnica.

Huila vuelve a la élite del fútbol en Colombia y esto es gracias, de alguna manera, al aporte de un bolivarense, quien empezó a patear un balón en las polvorientas calles de Arjona.