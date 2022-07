Video: La magia de Jorge Carrascal con el CSKA de Moscú

“Jorge no solo es el mejor jugador del partido del CSKA vs. Ural , sino también el líder del equipo en cuanto a indicadores individuales, pues hizo 15 regates exitosos de 16 (mejor en la estadística), tuvo 7 tiros a puerta, 5 de ellos al arco (el que más hizo), creó 4 oportunidades de gol (el segundo que más provocó)”, escribió en su cuenta de Twitter el CSKA de Moscú. Lea aquí: “Andaba en cosas malas, pero Dios es grande y me dio otra oportunidad”: Carrascal

Carrascal, quien jugó el año pasado en River Plate de Argentina, se ha ganado la confianza del cuerpo técnico, gracias a su talento. Es titular indiscutible.