Video: la molestia de Neymar después de ser agredido por un hincha

En el encuentro entre Brasil y Venezuela por las Eliminatorias de la Conmebol al Mundial del 2026, terminó con un histórico empate 1-1 entre estos dos equipos, sin embargo, el crack número 10 de Brasil, Neymar, se vio envuelto en una agresión recibida por parte de uno de los aficionados al terminar el partido.

Los hinchas de Brasil terminaron molestos porque el equipo no ganó el partido contra Venezuela, por lo que los gritos y recriminaciones no se hicieron esperar. Pero todo se salió de control cuando Neymar se estaba retirando del campo y lo agredieron lanzándole un objeto a la cabeza. Lea aquí: Kylian Mbappé supera a Platini como el cuarto mayor goleador de Francia

Cuando acabó el partido en la Arena Pantanal, un aficionado brasileño le lanzó un objeto a Neymar y este terminó impactando en su cara. Un acto que enojó mucho al jugador brasileño, que le recriminó de manera exaltada la acción al aficionado y lo señaló con el dedo índice mientras le gritaba justo antes de entrar en el túnel de vestuarios.

En declaraciones posteriores al partido, Neymar rechazó completamente lo que había pasado.

“Ni siquiera vi lo que era, pero cuando me golpeó me puse nervioso. Condeno este tipo de actitudes, no se deben hacer, es malo para el fútbol, para el ser humano”, expresó el ‘10’ de Brasil.

“Una persona que hace este tipo de cosas no es una persona educada, no podrá educar a un niño de la mejor manera posible. Si se queja tanto debería haber entrenado mejor y estar en el campo él, no yo”, sostuvo Neymar. Lea aquí: Con doblete de Cristiano Ronaldo, Portugal clasifica a la Eurocopa

“Obviamente, estábamos en el campo dando lo mejor de nosotros, y muchas veces el resultado no llega, no es lo que el aficionado espera. No vengo aquí de vacaciones ni mucho menos a pasear, vine a hacer lo que más me gusta que es jugar al fútbol y defender a mi país”, concluyó en sus declaraciones el astro brasileño.

El director técnico de Brasil también rechazó la agresión

Fernando Diniz consideró un “irrespeto” que un aficionado lanzara un balde de palomitas de maíz a Neymar, cuando el astro se dirigía a los camerinos tras el final del cotejo.