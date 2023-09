Video: periodista deportiva anuncia su embarazo en pleno programa

Las transmisiones en vivo se presentan para todo y así quedó demostrado en el programa Espn F90, donde la periodista Diana Rincón reveló que está embarazada. Atención: muere famosa jugadora de fútbol en extrañas circunstancias

En medio de uno de los habituales debates, la reportera, que se ha destacado en diferentes medios por su buen criterio y ejercicio de la profesión, dijo “acá tengo el instrumento para que escuche, el embarazo no me deja escuchar bien... Estoy sensible. Sigan, sigan”.

De inmediato, los panelistas Nicolás Samper, ‘Pacho’ Vélez, Martín Arzuaga, Andrés Marocco y Luis Arturo Henao terminaron con el tema que trataban para ir a abrazar a la periodista ante la emocionante noticia, que los tomó a todos por sorpresa.