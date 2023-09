Video: un aficionado intentó entrar con un caimán a un partido de Grandes Ligas

Según la biografía de Wally en TikTok, es un caimán de apoyo emocional con licencia, destinado a ayudar a Henney a combatir su depresión. En declaraciones a SportsRadio 94 WIP, Henney compartió: “A Wally le gusta dar abrazos. Me acostaba en el sofá, me despertaba y él estaba acostado sobre mi cabeza. Y supe que se recostaba mucho tiempo, porque tenía toda la huella de su mandíbula en mi cara”.

Henney aseguró que encontró a Wally en un estanque de Disney World y que el caimán reside en su hogar, donde se alimenta a base de Cheetos y muslos de pollo. Además, destacó la inusual docilidad de su compañero reptil, afirmando: "Nunca he conocido un caimán que no te muerda. Si tonteas con su cabeza, su instinto es agarrarte. Él no lo hace. Puedes meter la mano y frotarle la lengua. Se niega a cerrar la boca. No sabemos por qué".

Aunque la historia de Joie Henney y su caimán haya causado asombro, las reglas del estadio prevalecieron, y Wally no pudo disfrutar del partido en el Citizens Bank Park. Sin embargo, este singular episodio sin duda dejará una huella imborrable en la memoria de los aficionados al béisbol y sus seguidores.