Vuelta a España: Sepp Kuss se aferra a la camiseta roja y Ganna venció

Considerando al belga como líder real de la Vuelta, la general entre los grandes favoritos no sufrió cambios siderales, pero sí significativos. Remco, aislado frente a los tiburones del Jumbo, supera a Roglic en 27 segundos, en 1.05 al portugués Almeida, mientras que Vingegaard se aleja a 1.13, Juan Ayuso a 1.16 y Enric Mas, decimoséptimo en la crono, a 1.41. Un paso atrás del balear. Lea aquí: Destituido técnico de la Selección de España Femenina.

“En Valladolid llega mi día”, dijo Evenepoel tras la jornada de Caravaca. Pues el día llegó, pero el campeón belga no sacó los lingotes de oro que esperaba. Kuss mantuvo la roja con una crono de pundonor. Llegará a las etapas de montaña que se avecinan con 1.26 minutos de renta sobre Marc Soler, que hizo la mejor crono de su vida, y 1.09 respecto a Evenepoel.

Le dio tiempo al campeón continental a degustar su manjar, pero no en exceso, pues entró en meta derribando la puerta el italiano Filippo Ganna, doble campeón del mundo y que ostenta el récord de la hora. El gigante de Verbania justificó sus laureles ataviado con el maillot tricolor.

Con calor, sin lluvia, y con buena previsión meteorológica empezaron a competir los héroes de la Vuelta. Ahora de verdad, con el crono en marcha. La primera referencia importante no tardó en presentarse en meta. El campeón de Europa, el suizo Stefan Bissegger (EF Education), se comía un bocata en la silla caliente después de marcar un tiempo de 25.58 minutos (53,441 km/hora).

EVENEPOEL NO IMPONE EL ARCOÍRIS Y KUSS RESISTE DE ROJO

A las cinco de la tarde, hora taurina, salió al ruedo Remco Evenepoel en su primera comparecencia en crono como campeón mundial. Bicicleta y maillot como reflejos del arcoíris. El favorito número 1 tenía el reto de superar la brutal marca de Ganna. Pero las cosas no le fueron como había previsto. Y no es que hiciera una crono floja, es que Ganna se puso en modo avión, y cuando el italiano rueda a tope, hay poco que hacer. No le frena ni el arcoíris. Lea aquí: Shohei Ohtani volverá como lanzador y bateador.

Este miércoles se disputa la undécima etapa, entre Lerma y La Laguna Negra, de 163,2 km de recorrido, jornada unipuerto, con la única dificultad del ascenso final a meta de 6,5 km al 6,8 por ciento, con tramos del 13 y 14.