Wilson Tilves, el líder y crack de la selección Bolívar de fútbol sub-21

Wilson Tilves festeja el título más importante en su carrera hasta el momento. Se siente feliz y muy privilegiado, pues ser campeón nacional de fútbol no es algo que suceda con tanta frecuencia, no resulta fácil, no lo es.

En el título nacional logrado por la selección Bolívar de fútbol sub-21, que superó en la final a Antioquia en Medellín, por la vía de los penales (el juego había quedado 1-1), Wilson puso un grano de arena interesante para que Bolívar viva hoy esta inmensa alegría.