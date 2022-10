Yo he sido el más grande de todos en el deporte colombiano: Pambelé

“Yo levanté a trompadas a Pepermint, no me vio una, he sido el más grande del deporte colombiano de toda la historia. Aquí hablan del Pibe Valderrama, de James, de Falcao, que han sido buenos, pero el fútbol no ha dado campeones mundiales. Yo hice historia, fui campeón del mundo muchos años”, aseguró Pambelé a El Universal, minutos antes de iniciar un conversatorio en la Universidad de Cartagena, en donde Antonio Cervantes se robaba todas las miradas.

“Papi estoy bien, gracias a Dios, tengo salud, estoy feliz, vivo tranquilo, alegre, conmigo no va la tristeza, yo soy pura alegría”, comentó el gran Pambelé, el ídolo de todos.

Un encuentro especial

Se trató de un momento muy especial, pues en el recinto también se encontraba Yuberjen Martínez. Fue el encuentro entre Pambelé, el mejor boxeador colombiano de la historia en la rama profesional, y Martínez, el mejor púgil de nuestro país en el deporte olímpico.

“Siempre he admirado al mejor, Pambelé es el mejor, he visto muchos videos de él, es la primera vez que lo tengo al frente de mí y hablo con él, es una alegría muy grande y un bonito día en mi vida”, aseguró Yuberjen.

Wilian Malkún, rector de la Universidad de Cartagena, dijo que: “para mí es un privilegio que el mejor deportista de todos los tiempos de Colombia nos visite en la universidad, con él aprendió a ganar el deporte colombiano. Pambelé se convirtió en un gran referente para los jóvenes, hubo un tiempo en el que todo el mundo quería ser Pambelé”.

El conversatorio

En el conversatorio, que se realizó en la biblioteca Fernández de Madrid, estuvieron como panelistas los periodistas deportivos Eugenio Baena, Freddy Jinete, Estewil Quesada y el entrenador Orlando Pineda.

También asistieron Ariel Zambrano, gerente de Iderbol; Viviana Londoño, directora del Ider; exfiguras del boxeo Rubén La Cobra Valdés, José Pambelito Cervantes, El Zurdo Ramos, entre otros y los dirigentes deportivos Rafael Meza, Ozy Martínez Roberto Vergara y Alberto Agámez.

Un 6 de marzo de 1976 perdió el título ante el boricua Wilfredo Benítez por decisión dividida de los jueces en quince asaltos.

Cervantes realizó veintiún combates de título mundial, de los cuales 18 fueron defensas de su título mundial.