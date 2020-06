La pandemia, una ‘mala jugada’ para juegos de suerte y azar

La parálisis de los establecimientos de juegos de suerte y azar, producto del aislamiento preventivo y otras medidas restrictivas, ha impedido que este sector le haya transferido en los últimos 3 meses a las finanzas públicas cerca de 135 mil millones de pesos, de los cuales $90 mil millones se destinaban a la salud.

La revelación fue hecha por Evert Montero Cárdenas, presidente de la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos), que agrupa a 80 representantes de la actividad y que tiene el 70% de la representatividad del sector en el país.

En diálogo con El Universal, el dirigente precisó que “el panorama del sector es de incertidumbre. Están en juego 60 mil empleos, de los cuales dependen 240 mil personas”. Advirtió que a la fecha ya el 30% de los afiliados han cerrado puntos de venta y el 90% están ilíquidos”.

Este sector transfirió en el 2019 recursos a las finanzas públicas por casi 600 mil millones de pesos. “Somos grandes contribuyentes al sector salud. En 2019 generaron aproximadamente 400 mil millones de pesos a ese sector”, precisó.

Añadió que “se tiene la percepción de que somos como en Las Vegas (Estados Unidos), con grandes show, con cantidades de gente, comida y licor. En Colombia es diferente, más del 70% de las empresas son pequeñas y medianas. Sólo unos 15 establecimientos son grandes casinos. Casinos que no pasan de 30 o 40 máquinas. En épocas normales el aforo no llega al 50%. Sitios casi unipersonales. No somos un sector de aglomeraciones”, aclaró el dirigente.