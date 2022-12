Al presupuesto de ‘Mi casa ya’ de 2023 le faltan más de $2 billones

Sandra Forero Ramírez, presidente ejecutiva saliente de Camacol Nacional.

“Hace 12 años no se hablaba tanto de vivienda. Se hablaba de infraestructura, pero la vivienda no estaba en la agenda del país. Uno de los grandes logros, que ha sido un trabajo colectivo con los gobiernos con los que el gremio ha trabajado, es que se entendió la importancia de la vivienda. La vivienda es claramente sinónimo de desarrollo social y económico. En las campañas presidenciales, en los planes de desarrollo se habla de vivienda, de gestión de suelo y de ciudad, tanto en el ámbito regional como nacional, eso es un gran logro. Hace 12 años hacíamos 55 mil viviendas sociales al año. Hoy hablamos de 180 mil. Ello propició una política de vivienda y de programas que han sido eficientes”, señaló Forero Ramírez. (Lea aquí: Salario mínimo 2023: así quedarán los subsidios de vivienda VIS, VIP y no VIS).

La salida de esta dirigente, según sus declaraciones, “es una decisión personal y estaba esperando el momento justo y llegó”.

Forero se dedicará a la consultoría en temas de vivienda y ciudades sostenibles y ya tiene varias propuestas que analizar.

¿Se quiere parar la labor gremial?

La presidenta ejecutiva saliente de Camacol, Sandra Forero, también se refirió al aparente interés de algunos sectores de impedir la labor gremial en el país y señaló: “Hay casos concretos que están públicamente expresados. El presidente de la Federación de Cafeteros dijo: a mi me pidieron que me retirara y él se retiró. Hay algunas afirmaciones de un funcionario de Palacio - sobre el presidente de la Andi- sin embargo, Bruce Mac Master se mantiene, su Junta Directiva lo respaldó. En mi caso tomé una decisión personal y que yo sepa no hubo ni una llamada, ni una solicitud. Sencillamente era una decisión que yo estaba esperando tomar y esperé que llegara el momento y llegó. Suenan en el ambiente cosas, pero realidades no hay, al menos no las conozco”.