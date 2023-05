Alza en la gasolina: lo que piensan Fedesarrollo, Robledo y exministra de Duque

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, fue contundente: “Quiero ser muy claro. Lo que está haciendo el Gobierno en términos de aumentar los precios de la gasolina es una decisión responsable desde el punto de vista fiscal, social y ambiental. Es una medida impopular, naturalmente a nadie le gusta que suba el precio de la gasolina, pero solo el año pasado el costo de los subsidios relacionados con el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles superó los 30 billones de pesos. Lo que ha hecho el Gobierno es una medida responsable, lo ha hecho gradualmente y falta por ajustar el precio del ACPM. Entiendo que no se puede hacer ahora, por los impactos de inflación, pero es una medida que ratifico que si bien es impopular, es absolutamente responsable porque el país no puede continuar con un déficit anual superior a los 30 billones de pesos subsidiando los precios de los combustibles, que entre otras cosas va en contravía de las señales que debe dar el Gobierno justamente para la atención de energéticos”.

Una visión diferente

Jorge Enrique Robledo, exsenador de la República, que acude al foro en calidad de panelista invitado, se mostró contrario a los aumentos de los combustibles.

“Empecemos por decir esto, porque el presidente Petro ha dicho lo contrario. Esa gasolina no es la gasolina de los ricos. Eso es un cuento. El 30% de la gasolina que se consume en Colombia la consumen los motociclistas de los sectores populares, muchos de ellos de estratos 1 y 2 y el resto lo consumen los automotores particulares, donde también hay clase media. No como dice Petro que es el subsidio de los pobres a las toyotas de los superricos, eso es paja. Esas cosas de consumo masivo las paga son las gentes comunes y corrientes y además eso genera inflación. Cuando usted sube la gasolina termina aumentando los precios de los alimentos. Yo no comparto esa idea. Aquí se usa una palabra que es falsa, eso de que son los subsidios del Estado, no. A Colombia no le vale producir su barril de gasolina lo que vale en el mercado internacional. Cuando suben el precio le imponen un impuesto al consumidor a las escondidas y eso es lo que está sucediendo. Uno no puede estar de acuerdo con impuestos al alza a sectores populares y clases medias en un país, menos en una crisis como esta”.