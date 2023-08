Aumentan los turistas no residentes, cruceros aportan su cuota

Entre enero y junio de 2023, los visitantes no residentes en Colombia aumentaron 34,3% en comparación con igual periodo de 2022 y 22,1% frente al primer semestre de 2019, reveló el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (Lea aquí: Se mueve torniquete para embarques en Cartagena).

En el primer semestre del año el país recibió 2’705.474 visitantes, frente a los 2’014.062 visitantes en igual periodo del año pasado.

Durante el primer semestre de 2023, del total de visitantes no residentes que visitaron el país 1’930.421 eran extranjeros no residentes, 543.768 colombianos residentes en el exterior y 231.285 pasajeros en cruceros, el 11,9% del total de los no residentes.

Los pasajeros de cruceros registraron un aumento del 292,1%, comparando con el primer semestre de 2022, cuando reportaron en total 58.984 cruceristas. Con respecto al primer semestre de 2019, el aumento fue del 12,1% dado que en ese periodo fueron 206.370 pasajeros en cruceros.