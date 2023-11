Corte Constitucional influye en la financiación del Presupuesto Nacional de 2024

A las dudas de diversos analistas sobre la financiación del PGN 2024 se suma el impacto del orden de $4 billones por la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la prohibición de la deducción de las regalías de la base gravable del impuesto de renta para las empresas de industria extractiva.

Además, recientemente el alto tribunal favoreció a los usuarios industriales de zonas francas, en una decisión que restará también cerca de $600.000 millones al recaudo.

“La financiación de ese presupuesto está en duda, porque se proyecta recaudar $15 billones por concepto del arbitraje que la Dian haría de los litigios que tiene con particulares. Desafortunadamente, no tiene todavía las herramientas legales para hacer eso”, advierte el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Oliver Pardo.

El director estima que la decisión de la Corte sobre la deducibilidad de las regalías resta entre $3 billones y $4 billones en la financiación del PGN. "Fácilmente, podemos tener un presupuesto desfinanciado para 2024 en $20 billones o más", anotó.

Frente a la demanda ciudadana contra el parágrafo 1 del artículo 19 de la reforma tributaria de 2022, la Corte consideró que “las regalías que se pagan por la explotación de recursos naturales no renovables no corresponden a un gasto discrecional del contribuyente, sino a un pago obligatorio. En este sentido, no incrementan el patrimonio del contribuyente”.

“Hay dos formas de financiar ese hueco para 2024: aumentar el endeudamiento, lo cual rompería con la regla fiscal y es el escenario más probable, o bien, hacer un consejo de ministros y comenzar a recortar gastos”, señaló Pardo.

Agregó que para 2025 “el pago de deuda es bastante alto y, sumado a los problemas que hay con el recaudo por las decisiones de las cortes por las demandas, la situación sigue siendo muy preocupante”.