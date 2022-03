Denis Díaz, una exportadora hecha a pulso

Cómo se te ocurre que siendo mujer, sin apellidos y sin dinero vas a ser una exportadora...”. Esa fue una de las tantas frases descalificadoras y desestimulantes que debió escuchar Denis Díaz Figueroa en su propósito de convertirse en una proveedora de alimentos para el mundo.

Soñó con ser psicóloga y no lo logró en el primer intento. Solo cursó un semestre de esa carrera en la Universidad del Norte, de Barranquilla. “Todo fue por falta de recursos, no pude continuar el segundo semestre y me vine a Cartagena a estudiar finanzas, por descarte. No había otra opción”, precisa. (Lea aquí: Bolívar atrae a compradores de la Macrorrueda de Procolombia).

Mientras cursaba sus estudios también laboraba con el sector hotelero. El mundo de la administración y las finanzas copaba su atención y fue en la compañía Inmacol, donde fue asistente financiera del empresario Augusto Covo, a donde llegó a hacer una licencia, y en la práctica aprendió todo el manejo administrativo y financiero de una compañía. En ese paso logró estudiar psicología en la UNAD.

De allí saltó a laborar con varias universidades, entre ellas Cecar, en Sincelejo. Luego pasó al Banco Agrario y en esa entidad empezó a entender la verdadera problemática de los créditos para los productores del agro, en regiones como Marialabaja y otros municipios de los Montes de María. “Allí me di cuenta que los campesinos no tenían los conocimientos necesarios para manejar administrativamente los recursos que recibían como crédito y ello influía en que siempre tenían pérdidas. De hecho, aún muchos siguen teniendo pérdidas por ese desconocimiento. Ante esa necesidad, decido retirarme de esa entidad bancaria y nace mi empresa: Servicecol, Servicios Colombianos, en el 2010 y se formalizó en el 2013. La empresa nace como un proveedor de alimentos a nivel mundial”.

Servicecol posiciona a su zona de influencia para el desarrollo de cultivos, para la obtención de frutas frescas, frutas congeladas, zumo de frutas, hierbas aromáticas, patacones/tostones, snacks de plátano, yuca, ñame y plátano fresco/pelado.