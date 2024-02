El cartagenero que sueña con ser astronauta y lidera proyecto de Airbus

José Alejandro Díaz Vides, ingeniero aeronáutico cartagenero.

“Me inscribí en las universidades alemanas y apliqué. Me tocó un año de preparatoria para nivelar los estudios de bachillerato. Cuando llegué a Alemania hablaba medio alemán. Yo lo entendía, me fui con un nivel intermedio. Me sentía en un ambiente internacional. Conocí a gente de Kazajistán, Pakistán, China, Vietnam, Japón... y no todos hablaban inglés. A mí me tocó un grado de estudio más en Alemania. Muchos se rindieron, otros regresaron a sus países de origen, no tuvieron el coraje ni la resiliencia”.

“Quiero dejar huella”

“Me propuse que el trabajo tenía que ser con sentido y eso es clave. Buscaba un propósito del cual yo, como ingeniero, dejara huella. La vida en Perú me cambió la percepción. Allí aprendí el trabajo en equipo, no conocía a las personas del grupo, pero nos integramos en tres semanas. Era un grupo voluntario, con mucha empatía. Aprendimos a cómo armar y proponer soluciones a los retos, con lo que tienes a la mano, así no sea perfecto. Luego regreso a Alemania y me rechazan en todos los trabajos en los que aspiré en Hamburgo, donde quería trabajar en proyectos de ingeniería eólica, para construir parques eólicos. Todos me decían que no tenía experiencia en el campo energético, en desarrollo de proyectos energéticos y estaba especializado era en aerodinámica y estudios de ingeniería. Logró encontrar un trabajo como asistente investigador en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Hamburgo y prácticamente trabajé 3 meses, pero me di cuenta que ese no era mi lugar. No me sentía motivado, sentía que me podía desarrollar más allá de simplemente ayudar a los profesores a alcanzar sus objetivos con los doctorantes, yo no me veía, pero me dije, aquí seguro aprendo algo... Aprenderé sobre normas eólicas. Hice un proyecto, pero en esa etapa un compañero me dice: Jose, abrieron las aplicaciones de un Programa de Graduados Internacionales en la compañía Airbus, ¿por qué no aplicas?

Empieza un nuevo sueño

La compañía Airbus le era familiar. Allí había escrito dos trabajos de tesis. Logró aplicar y con él aplicaron más de 2 mil personas. Al final solo escogían a 21 personas y en ese selecto grupo estaba este joven cartagenero, “con algo que siempre llevé: siempre ser yo. Nunca perder esa autenticidad, esas raíces y mi personalidad”, señaló. Del grupo escogieron finalmente a 4 y allí estaba José Alejandro.

Empezó a trabajar en 2019 en el Programa Internacional de Graduados, que le ofrecía conocer la compañía desde las líneas de ensamblaje hasta cargos directivos. Entró muy motivado y en 2020 llega el COVID-19. “El COVID me coge preparando la tercera rotación dentro del programa y me coge regresando del Perú y propuse un proyecto justo apenas entré a la empresa. Conocí un grupo de gente a favor de hacer voluntariado y yo estaba terminando de hacer una hélice nueva para la turbina eólica para Perú y el COVID me coge en casa y entro a un proyecto secreto, era el uso de energías alternas en la aviación. Qué podemos explorar dentro de la compañía, para nosotros poder hacer una transición del queroseno a una energía alterna. A principio fue muy aburrido, no conocía el equipo nuevo, estaba en casa. De pronto hubo una reestructuración dentro del equipo y en junio de 2020 llega una cajita que decía: ‘Demostrador experimental a pequeña escala para estelas de condensación’, bajo el uso de combustión de hidrógeno’. Nadie sabía qué era eso. Pero viendo de mis rotaciones anteriores yo había estado en la oficina de diseño de aeronaves, que es donde nacen los conceptos de todos los aviones de la compañía y ese era uno de los criterios, el impacto ambiental de la aeronave, las estelas de condensación eran uno de esos elementos que ya se empezaban a hablar”.