Fenómeno de ‘El Niño’: Colombia podría sembrar menos arroz en 2024

“Terminamos el año con una cosecha más o menos normal, con precios estables durante todo el año, no muy altos. En el segundo semestre bajó el precio y luego se estabilizó”, precisó Rafael Hernández, gerente general de Fedearroz. (Lea aquí: Fedearroz defiende incentivo a almacenamiento del grano).

Proyecciones de 2024

Sobre las proyecciones para el próximo año, el gerente general de Fedearroz señaló: “La verdad es que no sabría decirle porque está la incertidumbre del Fenómeno de ‘El Niño’ en el Tolima, Huila, los valles interandinos y Los Llanos Orientales y ello puede hacer disminuir un poco el área de siembra por dos razones: primero, porque en los distrito de riego, si se acentúa demasiado la sequía, los caudales de los ríos disminuyen y quedan en un 50% más o menos y eso hace que se disminuya el área en los distritos de riego; y en Los Llanos, no sabemos cómo será el comportamiento de ‘El Niño’, que no es igual al comportamiento del resto del país. Yo creo que el área disminuirá un poco”, aseveró. (Lea aquí: ¡Cuidado con la sobreoferta!: “Siembra de arroz debe ser planificada”).

Dijo, además, que el abastecimiento del cereal en Colombia a la fecha es normal, “terminaremos este mes con 1,1 millones de toneladas de paddy seco”.

Este año se almacenaron alrededor de 26 mil toneladas de arroz.