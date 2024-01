El platanal de Ramiro Sarabia, un piloto para replicar en Montes de María

“Yo vengo de padres campesinos, José Antonio Sarabia Coronel y Mercedes Barrios Lora, que en paz descansen. Ellos nos enseñaron - a mi a mis hermanos- a labrar la tierra. Desde que tenía 8 o 10 años yo entraba al colegio a las 7 de la mañana y a las 4:00 a.m. papá nos tenía acá para que viéramos el ordeño y eso hizo que se despertara en nosotros el amor por el campo. Todo esto que usted ve aquí, y lo que será la granja integral que pienso hacer acá, en asocio con mis hermanos, por que tenemos ganado, agricultura, cerdos, pollos y le vamos a meter conejos y carneros, porque pienso hacer una granja, todo es en honor a quienes me enseñaron a labrar la tierra, mis padres”, dice con un dejo de nostalgia Sarabia, recordando a sus padres.

“Quiero que esto les sirva a las autoridades locales, departamentales, nacionales y a los jóvenes, porque noto que los campesinos de los Montes de María estamos arriba de los 50 años. De 100 campesinos usted solo puede encontrar 4 o 5 menores de 30 años y en tres décadas cuando los campesinos de hoy estemos envejecidos , ¿quién siembra? ¿Qué vamos a comer?, porque el joven no mira al campo, mira a las ciudades porque busca mejores oportunidades. El llamado es a los mandatarios, porque los jóvenes no tienen opción, falta más ayuda para que el joven se incentive y vaya a producir en el campo. Sin ser vidente, puedo asegurar que habrá un riesgo alimentario por el cambio climático y por el desinterés de los jóvenes en el campo y no están aprendiendo a cultivar la tierra”, agrega.

También hizo un llamado a los beneficiarios, de quienes dijo “a veces llegan las ayudas y las mal venden, no aprovechan la oportunidad”.

Ramiro Sarabia espera ampliar el área de siembra, pero advierte que “mis amigos quieren replicar este piloto y vendrán a Las Bahamas -la finca de los Sarabia - a buscar colinos para sembrar en sus tierras, porque el plátano también es una opción en los Montes de María.