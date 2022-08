¡Es hoy! Todo listo para empezar a discutir la reforma tributaria

A la media mañana de éste martes comienza la discusión de la reforma tributaria en la sesión conjunta de las Comisiones III del Senado y la Cámara, en donde los partidos empezarán a plantear sus posiciones frente a la reforma en las que no todas están de acuerdo con el texto. Lea: Reforma tributaria: estos son los puntos claves para las empresas

Precisamente el representante Manzur sostuvo que no hay “ningún error de procedimiento, la ley que se acaba de radicar en el Congreso no incluye nada de presupuesto y por esa razón no está obligado el Congreso a dar la discusión en las Comisiones Cuartas, las Comisiones Terceras son las únicas que tienen que trabajar en los temas tributarios, son las únicas que están autorizadas para ello”.

Para Manzur “si se consigue aprobar la reforma tributaria y hay un recurso adicional que se quiera incluir en el Presupuesto General de la Nación, después tendríamos que hacer una ley de adición presupuestal”.