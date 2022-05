Gilinski solo consiguió 3,26 millones de acciones en tercera OPA por Nutresa

Al respecto, Michael Moreno Álvarez, abogado especialista en derecho de empresas, master en leyes de la Universidad de Virginia y socio en el bufete Paniagua & Tovar Abogados, aseguró que “los administradores y miembros del directorio tienen que exponer todas las razones desde un punto de vista objetivo para decir que no. No obstante, quien está lanzando la oferta de adquisición no se va a quedar con los brazos cruzados ante la respuesta de no conveniencia”.

En contraste, Diego Márquez, especialista en derecho financiero, corporativo y asociado del bufete Del Hierro Abogados, no ve tan probable que Gilinski emprenda acciones legales en el corto plazo. “No existe una ley que obligue a los socios a pronunciarse explícitamente sobre este tipo de ofertas de compra, aunque sí se va a dar un debate en torno al deber fiduciario”.