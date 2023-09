Hoy comienza ‘Andicom 2023’ y sus organizadores dan un abrebocas

De hecho, la misma UIT ha mencionado, en ediciones anteriores, que considera a Andicom como uno de los mejores congresos del mundo, con una agenda académica del mejor nivel posible en un entorno de mercadeo y ventas.

Un patrimonio para el país

Sobre el evento, Martínez Niño recalcó: “pensar que este año llegamos ya a la versión número 38, pues indiscutiblemente habla muy bien del congreso y, en últimas, habla muy bien del país. En América Latina es de los mejores, y en Colombia es indudablemente la mejor reunión sobre tecnologías. Esto es muy importante porque la tarea de todos los países del mundo es lograr una verdadera transformación digital, y este escenario genera el ecosistema perfecto para lograrlo. Este año van a venir delegaciones de muchos países, van a venir embajadores de esos países. Todos ellos líderes en el campo de las TICs y eso enriquece muchísimo el espacio”.

También agregó: “La oportunidad de juntar a tanta diversidad de agentes también es una oportunidad para que conozcan las nuevas oportunidades de comercio y de generar academia con estos países. Grandes oportunidades de negocios que Colombia pueda asimilar, acorde a las metas económicas y sociales que, como sociedad, se proyecta el país”.

El papel del gobierno en la conectividad de Colombia

En los últimos gobiernos se ha trabajado en pro de generar una mayor conectividad, el sueño de una conectividad masiva en la red de telecomunicaciones. Que toda la población, independientemente de su ubicación y enfocándose en los campos, tengan acceso. Y ese acceso se logra mediante una aproximación de los saberes en tecnología a la sociedad del común. Sobre esta situación, Martínez Niño comentó a El Universal lo siguiente:

“Aunque esa apropiación involucra aspectos tan importantes como tener la disponibilidad y la capacidad económica para llevarse a cabo; porque si yo tengo a disposición una fibra óptica para tener acceso a internet, pero no tengo los medios para pagar la suscripción mensual de Internet, ni tampoco puedo pagar un teléfono inteligente, de poco y nada me sirve la llegada de esa fibra óptica. Si tengo o no el conocimiento para saber utilizar la tecnología es algo que tener en cuenta, es algo para trabajar.