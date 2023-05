Informe de Reservas de Hidrocarburos: “Oportunidad para revisar la transición”

Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía.

Esto quiere decir que los barriles que ganamos el año pasado por cuenta del precio ya se borraron este año y en recobro mejorado, la ministra hizo alarde de que la apuesta mayor del Ministerio es el recobro mejorado y mostró como un éxito haber pasado de un recobro mejorado del 21 al 23%. Esa cifra hay que ponerla en contexto. El recobro mejorado conlleva a mayores inversiones en tecnología lo cual hace que el barril de crudo extraído en recobro sea más costoso y a precios de 90 dólares era posible, pero eso no es sostenible con los precios menores que hoy se tienen”.

Dijo además que sigue siendo tácita la posición del Gobierno de no más contratos, pero sigue la incertidumbre de saber si al fin y al cabo se van a suscribir nuevos contratos o no. El fantasma de importación de crudos nos ronda hace mucho rato y ahora añadiría yo, la importación de gas y al paso que vamos, sino se suscriben nuevos contratos, ese fantasma lo vamos a tener cada vez más cerca. La película la vimos en 1975, cuando el país perdió la autosuficiencia petrolera y duramos 10 años importando crudo al país. Eso fue una verdadera calamidad y lo sorteó el expresidente Alfonso López, ello conllevó a declarar una emergencia económica y en ese amparo se expidió una reforma tributaria para tratar, vía impuestos, para compensar los ingresos que estaba dejando de percibir el Estado por pasar de exportador a importador de crudo. El impacto sería catastrófico para la economía y para las finanzas públicas. Para la economía porque el petróleo es el primer renglón exportador del país y el mayor generador de divisas. Ello conlleva a una mayor devaluación del peso y ello se traduce en mayor inflación. También afectaría las finanzas del Estado ya que la renta petrolera, más regalías y el giro de los dividendos de Ecopetrol a la Nación significan no menos del 24% de ingresos corrientes y para las entidades territoriales es la única fuente para sus planes de inversión”.