¿La caída de las criptomonedas le está “dando por la cabeza” a Goarbit?

Sin embargo, eventos a lo largo de los últimos meses han tambaleado a la popular plataforma de inversiones. Una de ellas fue hace aproximadamente dos meses, cuando los inversionistas no podían retirar el dinero. Ese problema ya les fue solucionado, pero los inconvenientes parecen de no acabar, porque recientemente una de las empresas de criptomonedas quebró: FTX. Lee aquí: El fundador de criptomonedas FTX renuncia públicamente tras la bancarrota

También deja claro: “En Cartagena siempre hay gente interesada, preguntado sobre cómo entrar al negocio. Aunque están las dos caras de la moneda, están aquellos a los que no les han parecido los cambios que hemos tenido”, aseguró.

¿De qué forma le ha afectado a Goarbit la caída del bitcoin?

“Si Goarbit antes le pagaba a los inversores con el bitcoin en 30 dólares, ese bitcoin ya no vale lo mismo, tocó reorganizar la casa y crear un método diferente. No hay que negarlo, ha sido un momento difícil, a la empresa esto le ha costado, pero no les hemos quedado mal a los usuarios. A la gente se le está pagando normal y están retirando los viernes, como es debido”, explicó Palmera a El Universal. Lee además: Bitcoin, tan costoso para el medio ambiente como producir carne

¿Cómo lidian con las personas que se quieren retirar?

“No falta el inversionista al que se le presenta el proyecto, uno le da unas condiciones y beneficios, pero resulta que esto cambia, por como está la situación en estos momentos. Cuando uno les cambia las condiciones, algunos no lo toman de forma positiva. Yo he contado con suerte de no tener inconvenientes”, agregó.