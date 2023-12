La propuesta del alza del mínimo que frenaría la concertación salarial

El ambiente en la Comisión de Concertación del Salario Mínimo se puso tenso ayer tras la propuesta de los sindicatos de un incremento salarial del 18% para el 2024, muy por encima de lo que sería la inflación causada a cierre del año y que los analistas pronostican en 9,4%.

Sería un aumento de $208 mil y de ser aprobado dejaría el salario mínimo en $1.368.000 incluido el auxilio de transporte. (Lea aquí: Lo que pasa si el salario mínimo para 2024 sube mucho más que la inflación).

Tras el anuncio, las voces gremiales y empresariales no tardaron en reaccionar y la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), a través de su directora María Claudia Lacouture, afirmó que “moderación es el llamado, no hay empleo si no hay empresa. Con una economía en desaceleración y una productividad disminuida, sumado a las altas tasas de interés y la inflación, el aumento del salario mínimo para 2024 debe estar dentro de las posibilidades de la economía, de lo contrario se destruirá empleo. No debemos jugar con candela”.

Por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, dijo a los medios que esa propuesta es “sacada de la manga”.

Los gremios, en carta enviada a la Comisión de Concertación Salarial, pidieron que en el contexto actual del país “la decisión sobre el incremento del salario mínimo deba ser tomada dentro de un ambiente de la más alta responsabilidad, que tenga en cuenta todos los factores e invita a mantener una metodología técnica que busque construir conjuntamente una decisión que considere el entorno complejo que atravesamos en materia económica”. Los gremios aún no presentan propuesta.