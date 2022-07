Lo bueno, lo malo y lo feo de los días sin IVA, según gremios y analistas

El nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien se desempeñará en el cargo luego del nombramiento del presidente el electo, Gustavo Petro, afirmó que parte de la política fiscal del país empezará con la cancelación de los días sin IVA.

Ocampo ha afirmado que dichas jornadas no han sido eficaces porque no apoyan a los hogares en Colombia. Aseguró también que provocan la importación de bienes de consumo que no son una prioridad.

La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, aseguró que “es un enorme error social y económico” suspender estas jornadas. Jaime Alberto Cabal, presidente de la agremiación afirmó que terminar definitivamente con los días sin IVA sería quitar a los ciudadanos de menores ingresos la oportunidad de adquirir productos más económicos.

“También es importante tener en cuenta que el comercio organizado genera el 29.1% del empleo urbano y que el beneficio ha sido generalizado, no solo para los grandes establecimientos de comercio, sino para los micro, pequeños y medianos”, aseguró Cabal.