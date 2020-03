Los 3 desafíos del sector porcícola

Porkcolombia ha propuesto en su planeación estratégica que haya un crecimiento adecuado, prudente, ya que no se quiere que al sector porcicultor le pase lo que ha sucedido en otros sectores que han crecido de manera desbordada, por encima del promedio de la economía, y que han conducido a tal nivel de desbordamiento en la producción que resultan generando sobreoferta productiva y eso va en contra de los precios e ingresos netos del productor.

- Sustituir importaciones: el sector no está tranquilo con la idea de que los importados ganen cada vez más espacio en el mercado doméstico y son conscientes de que si se baja la guardia de ese 10% de participación de mercado que tiene la carne porcina comprada en el exterior, podría ser el 50% o más del consumo nacional.

PRODUCCIÓN POR DEPARTAMENTOS

La producción porcícola en Colombia está concentrada en tres departamentos: Antioquia (45%), Cundinamarca (21%) y Valle del Cauca (14%), que en conjunto representan el 80% del total nacional.

La Costa Caribe, que participa con el 3,3% del beneficio nacional, tiene en el departamento del Atlántico su mejor desempeño, pues se destaca por su producción formal y dos plantas de beneficios. Su participación nacional es del 2,6%.

Bolívar, en cambio, tiene un problema fundamental y es que no tiene plantas de beneficio formales y el gremio mide la producción por el beneficio formal, porque Porkcolombia al ser el administrador del Fondo Nacional de la Porcicultura, su indicador de ingreso parafiscal se causa por el momento del beneficio. Esa gran informalidad hace difícil medir el beneficio en el departamento. Sin embargo, un inventario del ICA señala que podría tener 140 mil cabezas porcinas, pero al no ser formal un alto porcentaje, no suma en las cuentas del gremio. De los 14 mil predios porcícolas en el departamento que reporta el ICA, solo 7 son tecnificados. Cada predio, en promedio, tiene 10 animales.