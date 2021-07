Los ejes que tendrá la nueva reforma tributaria en Colombia

Después de dos meses de asumir su cargo como ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo le presentó al país los principales ejes que tendrá la nueva reforma tributaria que presentará el Gobierno al Congreso de la República este 20 de julio.

El articulado, que irá al legislativo con mensaje de urgencia, busca recaudar $15,2 billones, una suma significativamente inferior a los $24 billones que se habían planteado con anterioridad. Además, fue planteado con un enfoque social y sin tocar el bolsillo de la clase media y de los más vulnerables del país.

El funcionario habló sobre los principales ejes que tendrá el denominado “Proyecto de Inversión Social”, el cual considera que servirá para generar una estabilidad en las finanzas públicas del país, contribuirá al crecimiento de la economía y logrará un positivo impacto social.

¿Cuáles van a ser los principales ejes del proyecto de inversión social?

El corazón del proyecto es un propósito social, porque entendimos, con sentido empático, que en este momento se necesitan atender tantas dificultades que tienen los sectores vulnerables de nuestro país. Por eso, desde el inicio buscamos cómo contribuir a la identificación de fuentes para atender las necesidades de mujeres y madres cabeza de familia que necesitan un apoyo a través de un subsidio, y pensamos extender el programa Ingreso Solidario y lograr que este llegue a 10 millones de colombianos.

En segundo lugar, buscamos cómo generar subsidios para que los jóvenes adquieran su oportunidad laboral, también hacer lo mismo para subsidios dirigidos a mujeres y hombres que perdieron su empleo y que necesitan un apoyo a través de un subsidio que incentive al sector productivo a vincularlos.

También tiene otro propósito para atender la necesidad de la matrícula cero en instituciones de educación superior oficiales, llegar a esos 700 mil jóvenes que hoy, por venir de familias vulnerables, no tienen esa opción; así como responder al propósito de apoyar con un subsidio a la nómina a la micro y pequeña empresa de nuestro país y con ellos poder contribuir a que se conserve el empleo.

¿De dónde van a salir esos $15,2 billones con los que se busca responder a estos propósitos?

La apuesta es que el Gobierno ponga un primer paso, que es austeridad en el gasto público y lucha contra la evasión. Estos dos instrumentos ponen el 31% de la reforma. El resto viene de una iniciativa de sentido solidario, donde los sectores productivos han dicho aquí estamos listos y dispuestos a contribuir al propósito de financiar ese proyecto social y estamos dispuestos a ceder parte de los beneficios de la Ley de Crecimiento del año 2019, de tal manera que con eso, y un ejercicio de normalización tributaria, se pueda financiar el propósito social, se logre una estabilidad fiscal y también crecimiento económico.

Usted ha mencionado que la clase media y los más vulnerables no van a ser los que financien esta reforma, entonces ¿quiénes se van a meter la mano al bolsillo?

Hemos sido muy claros que no lo va a hacer la clase media, no lo va a hacer la clase trabajadora, no lo van a hacer las clases vulnerables, no lo van a hacer las personas naturales en general, lo hacen las corporaciones, las personas jurídicas con base en sus utilidades y lo hacen a través de los beneficios que se habían contemplado en la Ley de Crecimiento de 2019.

¿Cómo se va a lograr eso?

Los empresarios han tomado la decisión de contribuir a este propósito y eso lo vamos a lograr desmontando el beneficio que se había contemplado en la Ley de Crecimiento, de llegar a un 100% del descuento del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), que ya no será del 100% sino del 50%. La otra fuente de ingreso es desmontando esa disminución que se tenía prevista gradual de personas jurídicas y se establece una tarifa del 35%, menor al 37% de 2018. Esto genera un recaudo adicional por año de $10,5 billones.

La otra fuente de ingreso, pero esta ya no será permanente, es el sector financiero con la sobretasa de 3 puntos porcentuales por encima de la tasa corporativa; y otros son los que aprovechen la oportunidad de normalización tributaria que se propondrá para 2022. La primera generaría un recaudo adicional de $392 mil millones y la segunda de $300 mil millones en 2021 y $460 mil millones en 2022.