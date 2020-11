Más viajeros se animan a montarse en avión

Aunque las operaciones aéreas en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena aún están lejos de asemejarse a la que se registraban antes de la pandemia, el balance de los dos primeros meses de reactivación de la actividad aeroportuaria local de manera regular muestra un crecimiento progresivo del flujo de pasajeros. Las cifras reveladas por la Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. (SACSA), el operador del terminal aéreo local, indican que entre septiembre y octubre se movilizaron por ese aeropuerto 174.366 pasajeros. En septiembre, se movilizaron 53.013 pasajeros, de los cuales 48.223 pertenecían a vuelos nacionales y 4.790 a vuelos internacionales. Para el mes de octubre, se movilizaron 105.901 pasajeros en vuelos nacionales y 15.452, en vuelos internacionales, para un total de 121.353, lo cual representa un 27% del total de viajeros movilizados en igual mes de 2019.

LAS OPERACIONES

En cuanto a operaciones, en septiembre se efectuaron un total de 835 (770 nacionales y 65 internacionales). Durante octubre, se realizaron 1.169 operaciones nacionales y 182 internacionales, para un total de 1.351. De esta forma, desde el 1 de septiembre, fecha en la que se reanudaron los vuelos comerciales, el Rafael Núñez ha efectuado 1.939 operaciones nacionales y 247 internacionales, para un total de 2.186.

Un vuelo diario Medellín-Cartagena

Desde este lunes, la conectividad entre Medellín y Cartagena tendrá un vuelo diario por cuenta de Easyfly. La compañía, que tiene en Medellín su centro de operaciones más importante, con el 40% de toda su actividad en el país, volará desde el aeropuerto Olaya Herrera de la capital antioqueña hasta el Rafael Núñez de Cartagena. El vuelo sale de Medellín a las 9:00 a.m. y aterrizará en la capital de Bolívar a las 10:30 a.m. El vuelo de retorno es a las 11: 00 a.m., llegando a Medellín a las 12: 40 p.m. La operación será desde el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, que conecta con 13 destinos nacionales.