May Ruiz, el arte de sacar sonrisas de una emprendedora caraqueña

Sin programarlo, May se convirtió en mi primer personaje para esta edición de ‘Pa’lante, chamos y chamas’ , una iniciativa de El Universal , apoyada por el Programa Integra de Usaid, para promover la integración social entre migrantes y colombianos, y ella encontró en mí un canal para compartir su emprendimiento, que bien puede ser un ejemplo para muchos jóvenes talentosos que deben construir futuro lejos de su patria.

Pocas veces se comparte una mesa de restaurante con una mimo. Pero ese día llegó y fue mágico. En los alrededores del Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, en un concurrido restaurante conocimos por casualidad a una joven venezolana que no se arruga ante las adversidades de la vida. Es una guerrera que se impone metas y las logra. Es Maysberline Ruiz o May Ruiz como ella prefiere que la llamen. (Lea aquí: Los requisitos para que venezolanos puedan votar por el próximo alcalde).

de este 1 de julio de 2023, lanzamiento de Kids Playing Recreación, el emprendimiento de May Ruiz y su socio colombiano Daniel García, al lado del patinodromo de El Campestre.

Antes de llegar a Cartagena, May cursaba décimo grado en Venezuela y practicaba danzas. “Ya en Cartagena ha sido un proceso bastante duro. Me ha tocado buscar alternativas que puedan generarme ingresos para costear la universidad. Acá estudio Pedagogía Infantil en una corporación universitaria. Son tres semestres, es una técnica. Culminé el primero con muy buenas calificaciones”, sostiene.

Nació en El Junguito (Caracas, Venezuela) y hace 5 años está en Cartagena junto a su madre y su hermano menor. En esta ciudad muchas cosas le han sido duras a May. “Lo primero fue el cambio de clima, fue bastante fuerte. Después, la búsqueda de un arriendo económico, por los costos que acarrea al ser migrante. Eso la ha llevado a recorrer varios barrios. Hoy vive a orillas de la avenida Crisanto Luque, pero ha cambiado de sector muchas veces. En su lista están barrios como El Milagro, El Campestre y 20 Julio.

Sus sueños

Como todo joven, May tiene sueños y su anhelo es estudiar auxiliar de vuelo. “Es bastante costosa esa carrera y me tocó estudiar primero pedagogía infantil, para luego costearla. Hoy pago mi carrera y libero de ese costo a mi mamá. Trabajo en actividades de animación. No es un trabajo permanente, sólo los fines de semana, cuando salen eventos”, explica.