Mes de amor y amistad impulsará en 40% las ventas de flores, chocolates y accesorios

“En e-commerce esperamos volúmenes más agresivos que en las tiendas físicas. Por ejemplo, con Seven Seven nos proyectamos para crecer un 120% clientes y convertir 80% más vs. el año anterior y 50% frente el mes anterior, en e-commerce y en tiendas físicas esperamos crecer un 15% vs. el año pasado en ventas”, dice Verónica Rumié, head de Grupo Pash.

Lea además: 200 millones de chocolatinas se producirán en Colombia para Amor y Amistad

Además, añade, que septiembre como tal es el inicio de la temporada de fin de año, por lo que desde aquí se espera que las cifras escalen mes a mes. “Es la temporada comercial más importante para todas las marcas del grupo”.