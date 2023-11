Petro anuncia que en 2024 no subirán los salarios del sector público

Durante su intervención en la instalación del XX Congreso Nacional de la Infraestructura (CCI) que se desarrolla en Cartagena, el presidente Gustavo Petro aseguró que en 2024 no será posible aumentar el salario de quienes laboran en el sector público.

"El año entrante no pueden subir los altos salarios en el sector público de Colombia, sería un suicidio económico si se hace, y será en las 3 ramas de Poder Público, en las entidades descentralizadas, etc."

“No sé cómo, pero el año entrante no pueden subir los altos salarios en el sector público, serían un suicidio económico. Dadas estas decisiones nos tocó el congelamiento de los altos salarios en el país, que ayudará en parte, pero no alcanza, a la cifra de 6,5 billones”, puntualizó.

Aunque no dio más detalles envió un mensaje al Congreso y fue que “ojalá no tengamos que llegar a aplazar decisiones no prioritarias en la inversión pública del país”.