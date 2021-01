Pilotos en YNC hay que hacerlos, pero bien: Naturgas

Los proyectos piloto de Yacimientos No Convencionales (YNC) en Colombia hay que hacerlos. Hacerlos bien, cuidadosamente, con toda la transparencia y con el marco regulatorio adecuado” es el mensaje de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) frente al desafío que tiene el país de mantener su autosuficiencia en gas y petróleo.

“Colombia ha venido avanzando en eso, no hemos improvisado. Llevamos al menos 8 años mirando el tema, y con una aproximación científica y técnica. Hay que buscar distintas fuentes de gas y las No Convencionales son es una de ellas, no la única, pero es una de las importantes, señaló el presidente de esa asociación, el cartagenero Orlando Cabrales S.

En entrevista con El Universal, Cabrales Segovia señaló que los Yacimientos No Convencionales “son muy importantes porque el desarrollo de este tipo de yacimientos no convencionales, que requieren la técnica del fracking - no todos los YNC requieren esa técnica- pero sí son una de las fuentes importantes de abastecimiento de gas natural en Colombia, en el mediano y largo plazo”.

Las fuentes de abastecimiento son variadas: las que requieren técnicas del fracking, los que no requieren esa técnica, las convencionales costa adentro y los convencionales costa afuera. Si uno sabe que las reservas de gas del país son 3,3 terapies cúbicos, lo que se ha dicho es que el rango de incorporación de reservas provenientes de Yacimientos No Convencionales podía estar entre 4 y 24 terapies cúbicos. En el escenario más conservador es que por lo menos se podría duplicar el nivel de reservas del país y en un escenario más optimista se multiplicarían las reservas por 5 o 6, explicó Cabrales. Recordó que esas reservas de hoy, con la información que se tiene hasta 2019 – las de 2020 no se han oficializado – alcanzarían hasta el 2025.

La discusión no es si habrá o no abastecimiento de gas en Colombia, la discusión es qué porcentaje vamos a importar y que porcentaje será nacional. Hoy un porcentaje del consumo nacional se atiende con la planta regasificadora de Barú , en Cartagena. “Yo espero que seamos capaces, en estos años, de seguir incorporando más reservas de gas, no solo de los no convencionales, sino los convencionales. En el Caribe colombiano hay mucho por hacer, costa adentro y costa afuera”, reiteró Cabrales.