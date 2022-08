Por tierras quitadas a narcos empezaría la reforma agraria

El presidente Petro ha dicho claramente: Colombia tiene y puede ser una gran potencia mundial en producción de alimentos. Colombia es uno de los 7 países que cuenta con todo para ser una potencia: tenemos el agua, tierra concentrada y una población campesina, creo que de las más grandes de América Latina, cerca del 30% de la población vinculada a actividades rurales, recordó la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño.

Al intervenir esta semana en la Convención Bancaria, en Cartagena, la ministra dijo que “Para lograr eso se requiere ejecutar el punto 1 del Acuerdo de La Habana, el desarrollo rural integral y eso nos da el marco institucional para hacer algo que no se incluyó en ese acuerdo, que es la Reforma Agraria. Esa reforma tiene tres componentes:

-El primero, usar la tierra que se pueda de los narcos. Trabajar en eso no es fácil, no toda se puede distribuir, no toda está lista para distribuir. Allí vamos a empezar. Esperamos que el ministro Ocampo me de luz verde para entrar a la SAE (Sociedad de Activos Especiales). (Lea aquí: “Habrá una reforma agraria sin expropiación”: Cecilia López).

- Acelerar la titulación. Hay muchas posibilidades para hacerlo.

- El tercer punto es clave y novedoso, el que se va a hacer a través del Catastro Multipróposito, con instrumentos de mercado y allí dos puntos: Nos produce histeria tener que pagar impuesto Predial en el sector rural que corresponda al valor comercial de esos predios, cuando toda la vida se ha pagado Predial en el sector urbano. Pero el sector rural produce histeria. ¿Quiénes son los que se van a ver más impactados?: Los que tienen las grandes extensiones en las zonas que se han beneficiado de las estatalidades de la inversión pública.

Los campesinos que no se preocupen, porque el incremento que van a sentir es mínimo porque en su zona no han habido ni caminos vecinales, ni conectividad, ni nada, allí no se valorizó la tierra significativamente. A quiénes sí se les va a incrementar el precio es a las grandes extensiones que están cerca de las vías 4G., etc., dijo la ministra.

Quién toma la decisión de que si continúa haciendo lo que venía haciendo en su predio o si va a entregar la tierra al mercado, para que allí el sector privado como el Estado lleguen a competir y a comprar -el Estado lo pagará con deuda pública- y quién lo decide: no es el Estado. Es cada uno de los dueños. Si en un predio tiene que pagar un alto impuesto, con relación a lo que pagaba antes por el Catastro Multipropósito, si lo que produzco no me permite pagar ese impuesto, puede tomar varias decisiones: uno, mirar qué más produzco y volver más productivo el predio y pago el impuesto y si no lo puede hacer entro al mercado de tierras, un mercado que en Colombia ha estado muy segmentado, entre pobres y ricos, y allí compite el Estado con el sector privado comprando esas tierras para distribuirlos entre ese millón de familias que tienen menos de una hectárea, concluyó la ministra.