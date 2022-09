Propuesta de Mintrabajo gusta a las Cajas de Compensación, pero...

La ministra planteó la necesidad de llevar los servicios y beneficios del sistema de subsidio familiar a los campesinos y otros segmentos de la población colombiana vulnerables, durante la apertura del Congreso de Asocajas el pasado miércoles en el Teatro Adolfo Mejía.

No obstante la buena receptividad de sus propuestas, la informalidad laboral y la normatividad vigente son dos de las barreras identificadas para poder materializar las propuestas de la ministra. Estas son algunas de las reacciones a sus propuestas:

Jaime Trucco, directo administrativo de Comfenalco Cartagena.

“La ministra es una conocedora del mercado laboral de toda la vida, una persona totalmente estructurada en las ciencias de las físicas y matemáticas y tiene una trayectoria muy grande en los movimientos sindicales. Una persona que conoce perfectamente lo que está hablando. Yo resaltaría de sus propuestas el interés de llegar a las personas informales y rurales y estamos de acuerdo. Nosotros como cajas lo hemos intentado muchas veces, pero tenemos una limitante normativa, porque a nosotros nos aportan las empresas del sector formal y podemos devolver beneficios a los trabajadores del sector formal. En Bolívar, el 85% del empleo, fuera de Cartagena, es informal. Entonces no podemos llegar allá con muchos servicios porque no tenemos el aporte que lo sustente. Sino es afiliada, legalmente no le podemos dar servicios. Solo damos servicios a población vulnerable como: jornadas escolares complementarias en asocio con la red pública de colegios, atención integral a la niñez, en asocio con jardines infantiles del Bienestar Familiar, damos subsidios a los desempleados, pero también tiene una limitante y es que el desempleado tiene que haber estado afiliado a la caja de compensación. Si no hay un cambio de la ley que nos permita llegar a esa poblaciones siendo informales, no podemos hacer nada. Es un gran reto y ella lo tiene muy claro. Nosotros, desde la Caja, estaremos siempre dispuestos a dialogar”.

Sergio Suárez Nieves, director administrativo de Comfamiliar Cartagena y Bolívar.

“La ministra hizo unos planteamientos muy objetivos y muy enfocados a lo que el presidente Petro está pretendiendo con todo lo que tiene que ver con las cajas de compensación y el Ministerio del Trabajo. Es una visión amplia, objetivo y válida”.

“Su interés es llegar al sector campesino con subsidios, a los trabajadores independientes, ampliando la cobertura de las cajas frente a un servicio más humano, sin demeritar la labor que estas desempeñan hoy.

Hay dificultades para llegar con subsidios de vivienda a las zonas rurales, porque la legalidad de la tierra en Colombia de muchas comunidades es una barrera. Hay que crear una norma que sea más flexible”.