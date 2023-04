“Reforma laboral no es flexible, no se ajusta al mercado actual”

Johan Caldas García, profesor de la U. de La Sabana y experto en Derecho Laboral.

Otras consideraciones

Frente a quienes piensan que entorno a estas plataformas digitales el empleo es precario, sin mayores prestaciones, Caldas García señala: “A mi no me gustan esos argumentos generalistas, donde se asocia todo el mercado digital a algunas situaciones particulares. Lo cierto es que hay muchísimos empleados en entornos digitales que están contentos y que tienen las garantías contractuales que realmente necesitan. Lo primero es no generalizar. Por otro lado, hay personas que tienen expectativas altas, que buscan sacar mayor provecho en distintas circunstancias y creo que hay formas para lograr consensos entre las partes en que todos queden contentos y un ejemplo de ello es el modelo que se dio en Chile, donde se dieron certezas jurídicas que pedían distintos agentes del mercado, pero dejando la puerta abierta para que las personas escogieran libremente el modelo contractual que quisieran, dando flexibilidad horaria. Esto no quiere decir que no se deba hacer una normativa, pero sí se debe actualizar y modernizar el marco normativo actual que tenemos que tiene muchas décadas, pensando en figuras modernas, innovadoras y flexibles; y no pensar que la única solución viable es acogernos a un mismo tipo o modelo contractual creado hace décadas”. (Lea aquí: “La reforma laboral es un duro golpe a las Mipymes”: Acopi).