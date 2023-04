Reforma pensional: se anima el debate en Congreso de Asofondos

En Colombia las pensiones se pagan con las cotizaciones, no hay ahorro. El sistema de prima media no es viable y por ello se reducen beneficios”:

Santiago Montenegro Trujillo, presidente ejecutivo de Asofondos.

Destacó como “positivo” de la reforma la ampliación del pilar solidario (Colombia Mayor), el aumento del monto para cubrir la línea de pobreza, la eliminación de subsidios a pensiones altas, conversión de los BEPS en un pilar semicontributivo, más amplio y obligatorio; el subsidio a la maternidad, la unificación del sistema, un solo régimen con las mismas reglas. El sistema de prima media no es sostenible por la transición demográfica, ya que cada vez hay menos gente cotizando.

“En Colombia las pensiones se pagan con las cotizaciones, no hay ahorro. El sistema de prima media no es viable y por ello se reducen beneficios. En Colombia en Colpensiones se requiere cotizar como mínimo 25 años, en Francia 41. Aquí se cotiza el 16%, el promedio de la Unión Europea es el 22% del salario y en España es el 28% y la edad de jubilación: 67 años y se cotizan 38 años. Por ello el ahorro se hace una necesidad, los sistemas de reparto no son sostenibles en todo el mundo”, precisó Santiago Montenegro. (Lea aquí:Pensiones: ¿qué pasa si cotizas más de las semanas mínimas?).