Andi quiere una reforma ‘adelgazada’

¿Es necesaria una reforma tributaria de esta magnitud?: 25 billones de pesos. ¿La urgencia de la reforma es tal que no podamos darnos el tiempo para hacer un análisis juicioso? ¿Se cuenta con un análisis detallado de los gastos en los cuales se va a focalizar esta reforma? Esos son algunos de los interrogantes que se hacen los empresarios agremiados en la Andi, en un extenso documento radicado este lunes ante las Comisiones Tercera de Senado y Cámara de Representantes. (Lea aquí: “La reforma tributaria podría cerrar 250 mil tiendas”).

En el documento, los empresarios le recomiendan a los congresistas no aprobar la reforma en los términos en que fue radicada y en cambio proponen una reforma que no supere los 8 billones de pesos, que a su juicio permitiría “cumplir con los planes del Gobierno y la sostenibilidad de las finanzas públicas, sin afectar la competitividad del país, la inversión, el consumo y el ahorro de los trabajadores”, y advierten que “las familias e industrias no soportarían una reforma de la magnitud propuesta en el proyecto de ley”, que tiene como meta un recaudo de 25 billones de pesos y que fundamenta gran parte del recaudo sobre las personas naturales y jurídicas.