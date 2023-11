Tres ponencias tendrá la reforma pensional en el Congreso: ¿cuál ganará?

Paloma Valencia, congresista del Centro Democrático, adviertió: “El proyecto no soluciona el gran problema de Colombia: la falta de cobertura del sistema pensional. Tenemos 23 millones de colombianos que están trabajando y no todos cotizan y esos colombianos llegan a la vejez y no tendrán pensiones. El proyecto no habla de ellos. Simplemente invita a ser acreedores a un subsidio al adulto mayor. Debemos buscar alternativas que permitan que esos colombianos empiecen ahora a cotizar y se les garantice un ingreso”.

Y agregó: “El pilar solidario que va a pagar $223 mil al adulto mayor es lo que ya existe. Hay que ampliarlo. Necesitamos empezar a tomar decisiones de largo plazo. Hacer previsiones de ahorro del Estado que permita que cuando una persona pobre envejezca vaya a envejecer con un ingreso que le permita una vida digna”.