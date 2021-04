Adalberto Pérez, toda una vida al galope

UNA VIDA, AL TROTE

Para alguien como Adalberto que ha dedicado prácticamente toda su vida a los caballos, trabajar en una pesebrera es su empresa. “Esto da para vivir si se trabaja con dedicación. En mi caso allí está el diario y por ello le pongo cuidado”.

Aunque en el último año, por culpa de la pandemia, las competencias han mermado, para Adalberto no ha faltado el trabajo. “Mi vinculación con el criadero San Pablo me permitió mantenerme ocupado. Encerrado, pero trabajando con los animales. Siempre tuve empleo, no he estado desempleado en esta emergencia, gracias a Dios”.

No obstante su experiencia, Adalberto no tiene caballo propio. Su gran inspiración en esta tarea son sus dos hijas. “Yo tengo dos hijas profesionales gracias a mi Dios y ha sido con esta actividad. Ella me ha permitido cumplir con mis obligaciones con mis hijas”, dice orgulloso, aunque sonríe cuando asegura que curiosamente a ellas no les atraen los caballos.

Adalberto se prepara para su siguiente competencia, en Sincelejo, en junio, porque su vida es todo un trote, con triunfos y derrotas, en una actividad que disfruta y hace con pasión.