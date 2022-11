Ventas de combustibles crecerán 11% en Colombia al cierre de 2022

Con ventas superiores a los 30 billones de pesos, que equivaldrá a un crecimiento del 11% frente al 2021, cerraría el sector de distribuidores minoristas de combustibles en Colombia este año, reveló Juan Carlos Vélez Uribe, presidente de Fendipetróleo. (Lea aquí: ACPM, el combustible que más crece en ventas en Cartagena).

Las revelaciones se conocieron en la primera jornada del 36 Congreso Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos que se desarrolla desde ayer en el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas, en Cartagena.

El sector también pagará entre 6 y 7 billones en impuestos este año.

Mensualmente, el sector vende 350 millones de galones (150 millones de galones de ACPM, 190 gasolina corriente y 5 millones de galones de gasolina extra). En gasolina corriente y diésel no ha habido disminución en las ventas y sus aumentos de precios siguen siendo tímidos, 200 pesos al mes. No obstante, con los precios internacionales del petróleo se ha evidenciado una disminución en el consumo de la gasolina extra, con una caída del 23% en las ventas, porque la gasolina extra no está subsidiada, y vale cerca de 20 mil pesos el galón.