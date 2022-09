Video: Economista Adolfo Meisel lanza duras críticas al Tren del Caribe

Y es que según Meisel, el estudio de factibilidad del proyecto tendría un costo de $40 mil millones y se tiene el riesgo de que no sea aprobado, ya que este solo sería rentable, según los estudios de prefactibilidad, si transporta 13.7 millones de toneladas al año entre Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.

Meisel terminó su intervención invitando a reflexionar sobre la pobreza en la que están muchos de los municipios por los que pasaría al tren y dijo que los esfuerzos deberían enfocarse en erradicar esa miseria que no debería existir y que apenas costaría una fracción de lo que se planea invertir en el nuevo tren.

El economista afirmó que no se deben despilfarrar los recursos en “estudios que no se necesitan” y más bien se debe prestar atención a otras inversiones.

“Seguramente este tipo circunstancias no estén en el análisis económico del profesor Meisel. El compromiso de los mandatarios y dirigentes políticos cuando está ligado al progreso y a mejorar la calidad de vida de las personas escapa tantas veces a las cifras, y si me equivoco en el planteamiento entonces imaginen cuántos acueductos y vías en caseríos o zonas corregimentales tendrían que dejarse de construir porque no son financieramente viables al decir de los investigadores económicos”, puntualizó.

El exmandatario lamentó no contar con el apoyo de Meisel para la realización del este proyecto y afirmó que creer en el Tren Regional Caribe significa “pensar en grande”.

Las palabras de Gossaín fueron secundadas por varios internautas que resaltaron y apoyaron el proyecto, sin embargo, tras la intervención de Meisel el debate sigue abierto.