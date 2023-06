Vivimos un escenario de zozobra e incertidumbre: Fenalco

Dijo, además, que “hay un escenario económico con una marcada desaceleración. El primer trimestre creció el 3%, pero descomponiendo ese periodo enero creció 4,5%, febrero al 2,4% y marzo al 1,2%, una tendencia a la baja. A pesar que el Banco Mundial y organismos como la OCDE han dicho la previsión de crecimiento es del 1,5%. Eso dependerá mucho de si prosperan o no las reformas”.

¿Pasará la reforma laboral?

“Es difícil predecir si va o no a pasar esa reforma. Dependerá de los congresistas y que tan responsables sean en el análisis y la votación. En el escenario que llegara a pasar ese proyecto tal como se radicó, las consecuencias serían muy fuertes. De pasar las consecuencias serían muy fuertes. La propia ministra - la de Trabajo, Gloria Inés Ramírez- ha dicho que el proyecto de reforma laboral no está orientado a generar empleo ni a atacar la informalidad sino a mejorar las condiciones de quienes hoy gozan de trabajo y a los sindicalizados. Hemos señalado que por los altos costos laborales que hay en la reforma, en vez de generar empleo habrá un efecto contrario: destruirá puestos de trabajo y los sectores más afectados van a ser precisamente el clúster de comercio (bares, restaurantes, hoteles, cafeterías, panaderías, empresas de vigilancia y seguridad privada, empresas de entretenimiento, transporte y logística que trabajamos de noche, dominicales y festivos) que genera el 25,6% del empleo. Uno de cada 4 colombianos trabaja allí. Si prospera esa reforma habrá consecuencias no solo de desempleo, sino que afectaría el crecimiento económico del país”, explicó el dirigente gremial.