Consejos de redacción: la clave para aprender a tildar de manera adecuada

Acento gráfico

De acuerdo con Oxford Languages, la tilde es el “signo gráfico que se escribe sobre una letra según la ortografía particular de cada lengua para indicar la mayor intensidad en la pronunciación de la sílaba, como en español, el tipo de vocal de que se trata u otras características”. Lee aquí: ¿Cómo aprender a tildar? 15 recomendaciones de ChatGPT para lograrlo

En español, todas las palabras tienen acento -sonido fuerte que recae sobre una de las sílabas-, pero no siempre llevan tilde. Aquí es donde, y perdón por lo popular, “tuerce la puerca el rabo” porque toca diferenciar entre aquellas palabras que debimos aprender en el colegio: graves, agudas, esdrújulas y sobreesdrújulas.

No tiene caso comenzar a definirlas y dar los ejemplos que puedes encontrar con apenas una búsqueda rápida en Google o preguntándoselo a Chat GPT; prefiero darte el único consejo que hará que dejes de “comerte” algunas tildes y, otras veces, las uses donde “no van”: lee más y mejor. Lee buenos textos, pues aunque no versen específicamente sobre gramática, te ayudarán a escribir mejor. Y lee de manera consciente. A lo que voy es a que si lees “Mi mama me llamo está mañana” no pronuncies: “Mi mamá me llamó esta mañana”, porque eso no es lo que dice e identificar los errores debería evitar que los escribas en un futuro. Lee además: 7 mitos sobre los signos de puntuación que deberían pasar a la historia