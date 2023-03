¡Paren todo! La palabra “sólo” recupera su tilde

El 30 de julio de 2020, el diario El País de España hizo un post en Instagram que guardé no solo por la gran ilustración que lo acompañaba, sino por el mensaje:

"Hace 10 años una revisión de la Ortografía de la lengua española abrió una herida en el seno de la Real Academia Española (RAE), que una década después no se ha cerrado. Su director, el jurista Santiago Muñoz Machado, reconocía en una entrevista que la Academia no estaba dividida por el rechazo al lenguaje inclusivo, pero sí por la tilde del adverbio 'sólo' y de los pronombres demostrativos (como 'éste'). 'Ahí no tenemos consenso', explicó a El País Semanal. Hace diez años la recomendación fue aplicada de inmediato por medios de comunicación y editoriales en sus libros de estilo, mientras un grupo de académicos se negaba a comulgar con su propia norma, y así siguen".