Repite conmigo: nunca volveré a decir ni escribir “nadien”

¿A qué te suena la palabra vulgarismo?

¡No, no, no! No se trata de una vulgaridad como esa que estás pensando, este término se refiere a las palabras o frases que se utilizan en forma incorrecta en un determinado idioma.

Si me preguntas por un ejemplo, el primero que se viene a mi cabeza es: nadien, pero hay muchos más. Lee aquí: “Soy tu fans número uno”... ¿No ves el error? Necesitas leer esta nota