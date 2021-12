4 retos pendientes del comercio marítimo develados por la pandemia

Aunque la pandemia por la COVID-19 aún no tiene fin previsto, la adaptación tras 20 meses de emergencia y el avance en ciertos aspectos sanitarios, como la vacunación, hace que el panorama sea menos incierto.

Esta es la situación al menos en el comercio marítimo internacional, una de las industrias avasalladas por el coronavirus, no solo por las limitaciones que impusieron las cuarentenas obligatorias sino por el efecto dominó causado en diversas actividades económicas y las consecuencias extendidas hasta hoy.

La ventaja: son claros los retos que tiene el transporte marítimo para ser más eficiente. A continuación algunas de esas lecciones aprendidas en las que la industria marítima trabaja.

Extrema dependencia

El cierre de fábricas y de puertos por las cuarentenas obligatorias dejó en evidencia lo perjudicial que puede llegar a ser el que la economía mundial dependa de la manufactura del Lejano Oriente, de donde proviene más del 40 % de los productos que se comercializan en todo el mundo.

Las actividades comerciales paralizadas en países como China, Corea y Japón ocasionaron contenedores represados, escasez de mercancías, acaparamiento de insumos y por supuesto, el encarecimiento de los productos para el consumidor final.

La lección, apostarle a productores alternativos o locales que mitiguen el desabastecimiento en caso de crisis. Puede leer: Escasez de suministros y pandemia: ¿cómo se relacionan?

Navíos extragrandes ¿entorpecen el transporte?

Si bien no fue un hecho provocado por la pandemia, el bloqueo del Canal de Suez por el atasco de la nave Ever Given, durante siete días en marzo de este año, agudizó la situación del sector debido a que hubo embotellamiento de embarcaciones y otras tuvieron que navegar hacia sus destinos por rutas más largas, aumentando el tiempo y el costo de las operaciones. Se estima que el incidente provocó pérdidas por más de 9 millones de dólares en el comercio mundial.

Lo anterior abrió el debate sobre las megaembarcaciones, que si bien tienen una gran capacidad de carga, maniobrarlas es complejo, son más propensas a que se presenten incendios y requieren de un alto presupuesto para la seguridad, además de provocar percances como el del Canal de Suez. En definitiva, se necesitan naves más prácticas que favorezcan la gestión logística.