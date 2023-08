A Mary Méndez, ex jugador del ‘Desafío’ se le confiesa y dice tenerlo “loco”

En las últimas horas, la presentadora ha sido tema de conversación, después de que se conociera que Mary tiene un admirador que ha expuesto su amor en público por ella y se trataría de un famoso exparticipante del ‘Desafío The Box’ 2023.

¿Quién es el admirador de Mary Méndez?

La presentadora de ‘La Red’, de Caracol Televisión, en los últimos programas estuvo ausente porque estuvo de vacaciones, pero cuando regresó se llevó tremenda sorpresa por las tiernas palabras de uno de los participantes de ‘El Desafío’.

Mackarthur Bueno, exparticipante de ‘El Desafío The Box’ le envió un mensaje a Mary Méndez y le expresó su total admiración, no solo por su labor como presentadora, sino también por su belleza, lo que desató toda una euforia en las redes sociales. Lea: “Cosota”: el piropo de Mary Mendez a jugador del ‘Desafío The Box’

“Hago este video para darte la bienvenida al programa, soy Mackarthur Bueno, el exparticipante del ‘Desafío The box’. De verdad, te admiro mucho y estamos muy felices de que vuelvas al programa, de hecho, me lo veo solo por ti. Eres una mujer hermosa, demasiado talentosa y enfocada. Me tienes loco todos los días. Espero que estés muy bien, espero poder conocerte algún día y si estás recibiendo hojas de vida, voy a ser el primero en enviarla”, dijo Mackarthur.