“A Shakira no se le puede ni mirar”: así sería la cantante en el trabajo

Durante esta semana, la cantante colombiana Shakira ha vuelto a acaparar titulares y ser el centro de los comentarios de la escena musical gracias al lanzamiento de su nueva canción, “El jefe”. Sin embargo, lo que podría haberse considerado simplemente una nueva entrega musical ha generado una serie de especulaciones y debates en las redes sociales.

“El jefe”, de acuerdo con muchas opiniones, se interpreta como un tema punzante con una fuerte indirecta a su exsuegro, el padre de Gerard Piqué. La letra y el tono de la canción han llevado a muchos a hacer conjeturas sobre las relaciones familiares en la vida de Shakira.

Pero esta no es la única controversia que rodea a la cantante esta semana. Cristina Cárdenas, quien trabajó con Shakira en el pasado, compartió sus experiencias laborales junto a la artista colombiana. En declaraciones a América TV, Cárdenas describió una faceta poco conocida de Shakira como jefa en el set de grabación. Lea aquí: ¿Se desahogará? Este sería el programa en el que Piqué contará su versión

Según la mujer, trabajar con Shakira puede ser una tarea complicada. “A Shakira no se le puede mirar, si sacas tu celular no le puedes hacer fotos, no le puedes hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibidísimo”, afirmó Cárdenas. Además, señaló que Shakira es muy terca y siempre busca que se haga lo que ella desea, lo que a veces resulta en jornadas de trabajo prolongadas y agotadoras.