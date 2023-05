“A veces no quiero ni estar”: la preocupante declaración de Alejandro Sanz

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado (...) A veces no quiero ni estar”, asegura el cantante Alejandro Sanz en un mensaje publicado en las últimas horas en su cuenta en Twitter.

La publicación ha generado miles de respuestas de apoyo y agradecimiento por visibilizar los problemas de salud mental. Lea aquí: ¿Romance entre Shakira y Alejandro Sanz? Esta publicación despertó dudas

“Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, explica el artista.