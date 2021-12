A Yina Calderón la critican en redes por tatuarse el rostro

Yina Calderón no deja de dar de qué hablar en sus redes. La empresaria generó polémica tras mostrar el procedimiento de sus tatuajes.

En un video, la influencer explicó el significado de cada tatuaje. En total se realizó cinco figuras en el rostro. Una fue una rosa, según ella significa la mujer, su sensibilidad y ternura. En la parte superior de su ceja escribió ‘Guadalupe’ en homenaje a la virgen, y reveló que cuando sea madre, su primera hija llevará ese nombre.

“El corazón es para recordar a todas esas personas que me hicieron daño este año y que me sacaron una lágrima, tanto el el amor, familia, amigos, que cuando los necesitaba me dejaron. Me lo hice para recordar que no se puede confiar en todo el mundo”, manifestó.