Acordeonero, denunciado por fuerte golpiza a su novia

“Nos fuimos a descansar porque estábamos tomados y no queríamos llegar así e ir en el carro tomados. Nos quedamos dormidos. En horas de la madrugada, un pretendiente que tengo y que me molesta desde hace muchos años, me llamó tomado a dedicarme canciones, él teléfono lo había contestado mi pareja y lo colocamos en altavoz”, explicó la mujer.

Agregó que a raíz de la llamada José Ricardo se llenó de celos y le propinó fuertes golpes que le dejó heridas en el rostro, la boca, con compromiso de dentadura, y en el cuerpo.

“Cómo controlo eso, esa llamada fue lo que lo motivó a pegarme, empezamos a forcejear, me tiró a la cama y me golpeó”, dijo la joven, quien asegura que la persona que la llamó sabe que ella tiene su pareja.

Cuando por fin dejó de agredirla, ella se dirigió a un centro asistencial y horas después puso la denuncia por lesiones personales.

“Busco que las mujeres víctimas de similares hechos no se queden calladas ante la agresión, que denuncien porque es algo infame, sin justificación porque no solo me afectó a mí sino también a mi familia, a mi mamá, mi papá, que nunca me ha pegado, y mi hermano”, puntualizó Viana.